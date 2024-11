Emmelshausens Karakassidis: Zu wenig Punkte bedeutet Abstieg – Boppard hofft auf Petrovici

Kehrt mit Spielmacher Gabriel Petrovici (rechts, mit Louis Männchen) der Erfolg zurück beim SSV Boppard? Petrovici verletzte sich am 23. August beim Sieg gegen Untermosel, danach gab es vier Siege und sieben Niederlagen in der Liga zuletzt verlor Boppard aber viermal in Folge. Bei Mülheim-Kärlich II soll nun wieder ein Sieg her – mit Petrovici. Foto: B&P Schmitt