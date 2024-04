Plus Emmelshausen

Emmelshausener Rumpftruppe verliert 0:3 gegen Rübenach – Keine Vorwürfe von Steinbach

Von Sascha Wetzlar

i Emmelshausen Sardar Ibrahim (links) und seine Teamkollegen waren teils zu spät dran wie hier bei Ronaldo Kröber, der mit dem schönen 2:0 seinen 27. Saisontreffer erzielte beim Rübenacher 3:0. Foto: hjs-Foto

In der Fußball-Bezirksliga Mitte unterlag der TSV Emmelshausen dem FV Rübenach am Freitagabend auf dem Kunstrasen an der alten Hunsrückhöhenstraße mit 0:3 (0:2). Maximal ersatzgeschwächte Hausherren konnten den ambitionierten Gästen nur in Hälfte eins etwas entgegensetzen. Durch die Niederlage bleibt der TSV mit 21 Punkten in den Abstiegsrängen kleben, Rübenach verliert mit guten 50 Zählern Rang zwei (noch) nicht aus den Augen.