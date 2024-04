Plus Reitzenhain

Ein „Zufalls-Ei“ reicht BoReiBo nicht zu Osterpunkten

Von Thorsten Stötzer

i Bogels Sascha Schaab-Lorch (links) wird hier vom Gäste-Torschützen Tim Montermann angelaufen. Die Mendiger beendeten im hinteren Taunus ihre Negativserie und gewannen erstmals im Jahr 2024. Foto: Thorsten Stötzer

„Unser Tor war ein Ei“, bekannte nach dem Abpfiff Patrick Marner, der Trainer der SG Bogel/Reitzenhain/Bornich. Weitere österliche Festtagsfreuden offenbarte die Partie in der Fußball-Bezirksliga Mitte gegen die SG Eintracht Mendig/Bell jedoch nicht – abgesehen davon, dass die Begegnung sehr fair verlief und Schiedsrichter Dominik Link ganz ohne Karten auskam. Am Ende stand es 1:3 (0:1) aus Sicht der Gastgeber. „Wir haben schlecht gespielt“, räumte Marner in der Gesamtbetrachtung ein.