Plus Koblenz

Ein besonderes Treffen in Mayen – Setzt Rübenach seine Serie in Boppard fort?

Von Wilfried Zils

Mit zwei Partien am Freitagabend startet die Fußball-Bezirksliga Mitte in den 10. Spieltag – wobei die SG 2000 Mülheim-Kärlich II in Kobern-Gondorf endlich den ersten Sieg einfahren will. Und für Weitersburgs Trainer David Koca muss eine Freundschaft für 90 Minuten ruhen.