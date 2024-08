Drei Buden: Männchen sticht bei Boppards 5:1 in Rheinböllen heraus

Ein Ballverlust von Rheinböllens Fabio Aquila (in Weiß) in der Nachspielzeit der ersten Hälfte brachte Boppard um Jonas Link (vorne) und Gabriel Petrovici zurück ins Spiel und das 1:1 zur Pause. Aquila wurde nach einem Disput in der Halbzeit ausgewechselt, der SSV dominierte Hälfte zwei und siegte noch mit 5:1 beim TuS. Foto: B&P Schmitt