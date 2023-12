Die SG Vordereifel zerlegt den SSV Boppard und verpflichtet Stürmer Julian Schmitz

Die SG Vordereifel hat sich mit einem fulminanten 6:2-Auswärtssieg beim SSV Boppard als Tabellendritter in die Winterpause der Fußball-Bezirksliga Mitte verabschiedet. Bereits zur Pause führten die Gäste aus Laubach, Leienkaul, Müllenbach und Kaisersesch mit 4:0. Für Aufsteiger Boppard war es die höchste Saisonniederlage. Der SSV hat noch keine Winterpause, am Mittwoch (19.30 Uhr) steht für den Tabellenachten noch das Nachholspiel bei der SG Mülheim-Kärlich II an.