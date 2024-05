Plus Grafschaft David Kreuzberg muss an seinem 38. Geburtstag noch mal selbst ran – Grafschaft verliert mit 1:5 Von Daniel Fischer i Nicht viel entgegenzusetzen hatte Absteiger Grafschaft (schwarze Trikots) dem TSV Emmelshausen (blaue Hosen) bei der 1:5-Niederlage. Foto: hjs-Foto Emmelshausen. Personell stark ersatzgeschwächt, hat die Grafschafter SG trotz einer kämpferisch guten Leistung beim TSV Emmelshausen in der Fußball-Bezirksliga Mitte mit 1:5 (0:2) deutlich verloren. Die Gastgeber feierten damit den Klassenverbleib. Lesezeit: 1 Minute

Grafschaft war personell arg gebeutelt angetreten. Trainer David Kreuzberg, der an diesem Tag seine 38. Geburtstag feierte, stand rund sechs Jahre nach seinem bislang letzten Startelfeinsatz in der Bezirksliga sogar wieder in der Anfangself. Da das Grafschafter Hauptaugenmerk auf der eigenen Reserve lag, die noch um den Klassenverbleib in der ...