Plus Oberzissen Das falsche Gesicht: SSV Boppard verliert wieder auswärts 0:3, dieses Mal in Oberzissen Von Mirko Bernd Erst 0:3 bei Schlusslicht SG Westum. Nun 0:3 beim Viertletzten SV Oberzissen. Der Aufsteiger SSV Boppard hat in der Fußball-Bezirksliga Mitte aktuell definitiv ein Problem damit, auswärts die gleiche Leistung abzurufen wie in heimischen Gefilden. Lesezeit: 1 Minute

„Unser Auswärtsgesicht“ hatte Boppards Trainer Michael Hild es schon vor der Partie genannt – und wollte gerade in dieses Gesicht nicht schauen. Aber seine Elf tat ihm den Gefallen nicht in Oberzissen nach dem starken 1:1 daheim gegen Rübenach. „Du sprichst ja genau die Themen an und weißt genau, was ...