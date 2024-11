Plus Mülheim-Kärlich

Boppards Vorsprung auf Abstiegszone schrumpft: SSV 0:3 bei Schlusslicht Mülheim-Kärlich II

So langsam muss Fußball-Bezirksligist SSV Boppard die Kurve kriegen, um nicht doch noch nach einem Traumstart in den Abstiegsstrudel hineingezogen zu werden: Das 0:3 (0:0) beim Schlusslicht SG Mülheim-Kärlich II war die fünfte Niederlage in Folge für das Team von Trainer Michael Hild – und der erste Sieg für die SG.