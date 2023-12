Plus Mülheim-Kärlich Boppards Niederlage bei Mülheim-Kärlich II schmerzt vor allem Oberwesel – SG siegt 3:2 Das letzte Spiel des Jahres in der Fußball-Bezirksliga Mitte ging an die SG Mülheim-Kärlich II: Die mit dem einen oder anderen Rheinlandliga-Akteur wie dem ehemaligen Karbacher Pascal Steinmetz verstärkte, abstiegsgefährdete SG-Reserve bezwang den SSV Boppard verdient mit 3:2 (1:1). Die Gäste gehen als Aufsteiger aber mit guten 24 Punkten und Tabellenplatz acht in die Winterpause, Mülheim-Kärlich II steht einen Platz über dem Strich.

Am wenigsten gepasst haben dürfte dieses Resultat aus Rhein-Hunsrücker Sicht der SG Viertäler Oberwesel: Die wäre mit 13 Zählern zwar so oder so als Drittletzter in die Winterpause gegangen, aber nun sind es schon fünf Punkte auf die Mülheim-Kärlicher Zweitgarnitur, die aus den letzten vier Spielen zehn Punkte geholt hat. ...