Plus Boppard Boppard: Ekliger Gegner kommt – SSV hat vor Maifeld noch an Oberzissen zu knabbern Von Mirko Bernd Das 0:6 zu Hause gegen den SV Oberzissen zu verdauen, ist Michael Hild nicht leicht gefallen. Dass der Trainer des Fußball-Bezirksligisten SSV Boppard das auf dem heimischen Weinfest tun musste, war nicht gerade der Knaller. „Es hat gefühlt jeder gefragt: Was war da los? Meistens Leute, die uns gar nicht gucken kommen“, sagt Hild. Lesezeit: 1 Minute

Die Gelegenheit zum Guckenkommen hätten alle Bopparder am Mittwoch um 19.30 Uhr, wenn es auf dem Kunstrasen des Bomag-Stadions gegen die SG Maifeld-Elztal geht. Natürlich geht es Hild mit am meisten auf den Wecker, dass es nach dem 0:3 in Oberwinter nun das 0:6 nach 0:0-Halbzeitstand gab: „Wie haben zweimal verloren, ...