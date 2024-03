Plus Koblenz

Bezirksliga Mitte: Anadolu mit reifer Leistung – Niederlagen für Weitersburg und Boppard

Von Lutz Klattenberg

i Anadolu-Stürmer Edis Ramovic (rechts) scheitert in dieser Szene an Emmelshausens Torwart Marcel Ackermann, dafür sorgten seine Kollegen für die Tore zum 2:0-Erfolg gegen den TSV. Foto: Wolfgang Heil

In der Bezirksliga Mitte setzt der SV Anadolu seinen Aufwärtstrend fort und verbuchte gegen den TSV Emmelshausen den dritten Sieg in Serie (2:0). Niederlagen gab's für den FV Rübenach (1:2 gegen Oberwinter) und den SV Weitersburg (1:2 in Laubach).