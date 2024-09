Am Sonntag in Emmelshausen hatten die Rheinböllener (von links Gianni Castronovo, Serge Ndongo, Julian Hohns, Tjark Klein, Fabio Aquila und Luca Olbermann) allen Grund zum Feiern beim 1:0-Sieg, beim TSV (von links mit Simon Scheid und Anzim Adjibabi) gab es hängende Köpfe. Die Möglichkeit, das zu ändern, hat Emmelshausen am Sonntag (15 Uhr) in Kobern, Rheinböllen empfängt am Sonntag um 14.45 Uhr den SV Weitersburg. Foto: Mark Dieler