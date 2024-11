Plus Mendig Argenthaler liegen früh im Hintertreffen: Mendiger siegen 3:1 und sind Herbstmeister i Elfmeter für den SV Eintracht Mendig: Leon Roth, Torwart der SG Argenthal/Mörschbach/Liebshausen (links Kapitän Silas Bast), trifft hier Mendigs Stürmer Brice Mitel am Knöchel, Mitel verwandelte den fälligen Strafstoß zum 3:0. Am Ende gewann Mendig mit 3:1 und ist vorzeitig Herbstmeister. Foto: #ckpicture Der SV Eintracht Mendig hat sich schon am drittletzten Hinrundenspieltag die Herbstmeisterschaft in der Fußball-Bezirksliga Mitte gesichert: Mendig schlug an der heimischen Brauerstraße die SG Argenthal/Mörschbach/Liebshausen mit 3:1 (2:0) und hat nun sieben Punkte Vorsprung auf die punktgleichen Verfolger Rübenach und Anadolu Koblenz. Lesezeit: 1 Minute

Letztgenannte sind am kommenden Sonntag in Argenthal zu Gast. Die SG verharrt nach der Niederlage auf Rang zehn, der Vorsprung auf die Abstiegszone, die beim Lokalrivalen Rheinböllen (13.) beginnt, beträgt nur noch vier Punkte. Argenthals Spielertrainer Simon Peifer traut den Mendigern in dieser Saison zu (in der vergangenen Spielzeit war zur ...