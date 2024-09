Plus Bad Neuenahr-Ahrweiler

Ahrweiler gewinnt das Duell der Rheinlandligareserven – 2:1 des ABC gegen Mülheim II

Von Jan Müller

Die Reserve des Ahrweiler BC reitet in der Fußball-Bezirksliga Mitte weiter auf der Erfolgswelle und sicherte sich im fünften Spiel den dritten Sieg. Im Duell zweier Rheinlandligareserven steigerte sich der ABC gegen die Gäste der SG 2000 Mülheim-Kärlich II nach schwacher erster Halbzeit in Durchgang zwei und kam so am Ende zu einem verdienten 2:1 (0:1)-Erfolg.