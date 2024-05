Plus Emmelshausen Abstiegskonkurrent punktet: TSV Emmelshausen ist noch nicht durch in der Bezirksliga Mitte Von Michael Bongard Nach dem 3:3 der SG Bogel/Reitzenhain/Bornich gegen den FV Rübenach kann der TSV Emmelshausen noch nicht den Klassenverbleib in der Fußball-Bezirksliga Mitte feiern. Mit drei Punkten Vorsprung auf Bogel und den ersten Abstiegsplatz 14 geht der TSV (13.) am Sonntag (15 Uhr) in den letzten Spieltag. Lesezeit: 1 Minute

Die erhoffte Schützenhilfe des Tabellenvierten FV Rübenach ist ausgeblieben – zumindest teilweise: Hätte Rübenach das Nachholspiel am Dienstag bei der SG Bogel gewonnen, dann wäre der TSV vor dem Saisonfinale am Sonntag in Oberwesel bei Absteiger Viertäler Oberwesel bereits gerettet gewesen. So sind es nun drei Punkte Vorsprung auf Bogel, ...