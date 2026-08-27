SG Ellingen wehrt sich tapfer
Eisbachtaler sorgen erst spät für klare Verhältnisse
Die Spieler der SG Ellingen (weiße Trikots) stellen den Oberligisten Eisbachtaler Sportfreunde vor einige Probleme. Trotz der 1:
Die Spieler der SG Ellingen (weiße Trikots) stellen den Oberligisten Eisbachtaler Sportfreunde vor einige Probleme. Trotz der 1:4-Niederlage konnten die Gastgeber stolz auf ihren Auftritt sein.
Jörg Niebergall

Die in der Kreisliga A beheimatete SG Ellingen wehrte sich gegen den Oberligisten Eisbachtaler Sportfreunde nach Kräften und erwischte einen Traumstart. Schlussendlich setzte sich der Favorit aber durch. 

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Es war am Ende eine klare Sache im traditionsreichen Westerwaldduell zwischen der SG Ellingen/Bonefeld/Wilroth und den Sportfreunden Eisbachtal. Der Oberligist siegte mit 4:1 (1:1) und zog somit in die dritte Rheinlandpokalrunde ein. Doch so deutlich, wie es das Ergebnis vermuten lässt, war es keineswegs an diesem Abend.
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