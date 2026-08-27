SG Ellingen wehrt sich tapfer Eisbachtaler sorgen erst spät für klare Verhältnisse Thomas Hardt 27.08.2026, 07:40 Uhr

i Die Spieler der SG Ellingen (weiße Trikots) stellen den Oberligisten Eisbachtaler Sportfreunde vor einige Probleme. Trotz der 1:4-Niederlage konnten die Gastgeber stolz auf ihren Auftritt sein. Jörg Niebergall

Die in der Kreisliga A beheimatete SG Ellingen wehrte sich gegen den Oberligisten Eisbachtaler Sportfreunde nach Kräften und erwischte einen Traumstart. Schlussendlich setzte sich der Favorit aber durch.

Es war am Ende eine klare Sache im traditionsreichen Westerwaldduell zwischen der SG Ellingen/Bonefeld/Wilroth und den Sportfreunden Eisbachtal. Der Oberligist siegte mit 4:1 (1:1) und zog somit in die dritte Rheinlandpokalrunde ein. Doch so deutlich, wie es das Ergebnis vermuten lässt, war es keineswegs an diesem Abend.







Artikel teilen

Artikel teilen