Kunstrasenplatz eingeweiht Ein Dreier-Blitzturnier und ein Vortrag von Urs Meier René Weiss 14.06.2026, 10:51 Uhr

i Mit einem Dreier-Blitzturnier mit einer Auswahl der Region56+, einem Traditionsteam des FC Rot-Weiss Koblenz und der Komiker-Nationalmannschaft um deren Kapitän Matze Knop wurde einer der beiden neuen Kunstrasenplätze auf dem Oberwerth eingeweiht. René Weiss

Ein spannender Fußballabend auf dem Oberwerth: Ein Dreier-Blitzturnier weihte die neuen Kunstrasenplätze ein, während Urs Meier über die Kunst der Entscheidung referierte. Visionen für die Regionalliga wurden lebendig.

Die Regionalmarketinggesellschaft Region56+, deren Partner die „arndtgruppe“ und der FC Rot-Weiss Koblenz haben den Countdown zum ersten Spiel der Weltmeisterschaft mit einem spannenden Fußballabend versüßt. Viermal im Jahr lädt eines der Unternehmen aus dem Netzwerk der Region56+ zu einem Impulsvortrag ein.







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