Ein spannender Fußballabend auf dem Oberwerth: Ein Dreier-Blitzturnier weihte die neuen Kunstrasenplätze ein, während Urs Meier über die Kunst der Entscheidung referierte. Visionen für die Regionalliga wurden lebendig.
Lesezeit 1 Minute
Die Regionalmarketinggesellschaft Region56+, deren Partner die „arndtgruppe“ und der FC Rot-Weiss Koblenz haben den Countdown zum ersten Spiel der Weltmeisterschaft mit einem spannenden Fußballabend versüßt. Viermal im Jahr lädt eines der Unternehmen aus dem Netzwerk der Region56+ zu einem Impulsvortrag ein.