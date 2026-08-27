Oberligist souverän weiter Dreierpack des FV Engers bremst mutige Guckheimer aus Rolf Schulze 27.08.2026, 08:34 Uhr

i Maurice Memel (links) und seine SG Guckheim gaben vor schöner Kulisse in Kölbingen alles, mussten aber die Klasse des Oberligisten FV Engers um Kapitän Christian Meinert (rechts) anerkennen. Horst Wengenroth

Als dreifacher Rheinlandpokal-Sieger der vergangenen Jahre ist der FV Engers einer der Top-Favoriten im Wettbewerb. Dieser Rolle wurde der Oberligist vor 310 Zuschauern in Kölbingen gerecht. Doch auch Bezirksligist SG Guckheim hatte gute Momente.

Die SG Guckheim/Kölbingen hat sich in der zweiten Rheinland-Pokalrunde mit Anstand verabschiedet. Die Begegnung gegen den Oberligisten FV Engers hatte 310 Zuschauer angelockt, und die wurden beim 1:6 (0:3) bestens unterhalten. SG-Trainer Thomas Benner sah keine Veranlassung, seine im Punktspielbetrieb funktionierende Taktik zu verändern.







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