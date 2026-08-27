Als dreifacher Rheinlandpokal-Sieger der vergangenen Jahre ist der FV Engers einer der Top-Favoriten im Wettbewerb. Dieser Rolle wurde der Oberligist vor 310 Zuschauern in Kölbingen gerecht. Doch auch Bezirksligist SG Guckheim hatte gute Momente.
Lesezeit 2 Minuten
Die SG Guckheim/Kölbingen hat sich in der zweiten Rheinland-Pokalrunde mit Anstand verabschiedet. Die Begegnung gegen den Oberligisten FV Engers hatte 310 Zuschauer angelockt, und die wurden beim 1:6 (0:3) bestens unterhalten. SG-Trainer Thomas Benner sah keine Veranlassung, seine im Punktspielbetrieb funktionierende Taktik zu verändern.