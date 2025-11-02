So ist das mit Serien, früher oder später reißen sie eben. Eineinhalb Jahre kein Heimspiel zu verlieren, ist aber definitiv eine Leistung. Dem SV Windhagen war das gelungen, jetzt aber nicht mehr – weil die Gäste aus Westerburg einen gut Plan hatten.
Lesezeit 2 Minuten
Früher hätte man lange blättern müssen, um auf dieses Datum zu stoßen: den 13. April 2024. So lange ist es her, dass der SV Windhagen ein Heimspiel im Ligabetrieb verloren hat – damals mit 0:1 gegen den SV Heimbach-Weiss in der Kreisliga A. Das bedeutet, die Elf von Trainer Enes Özbek war gut eineinhalb Jahre ungeschlagen auf eigenem Kunstrasen, jedenfalls bis zum Spiel gegen die SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod.