Nach rund eineinhalb Jahren Windhagens lange Heimserie reißt gegen Westerburg Max Brumme 02.11.2025, 21:09 Uhr

i Das hat es lange nicht gegeben in Windhagen: Während der eigene Schlussmann Philipp Nüsse (in Rot) gleich dreimal hinter sich greifen musste, hielten die Gäste aus Westerburg hinten die Null. Das bedeutete in Kombination das Ende einer beeindruckenden Serie. Heinz-Werner Lamberz

So ist das mit Serien, früher oder später reißen sie eben. Eineinhalb Jahre kein Heimspiel zu verlieren, ist aber definitiv eine Leistung. Dem SV Windhagen war das gelungen, jetzt aber nicht mehr – weil die Gäste aus Westerburg einen gut Plan hatten.

Früher hätte man lange blättern müssen, um auf dieses Datum zu stoßen: den 13. April 2024. So lange ist es her, dass der SV Windhagen ein Heimspiel im Ligabetrieb verloren hat – damals mit 0:1 gegen den SV Heimbach-Weiss in der Kreisliga A. Das bedeutet, die Elf von Trainer Enes Özbek war gut eineinhalb Jahre ungeschlagen auf eigenem Kunstrasen, jedenfalls bis zum Spiel gegen die SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod.







