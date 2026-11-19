Rückrundenstart als Neuanfang? Warum Guckheim auf ein Déjà-vu hofft, das Höhr fürchtet Marco Rosbach 19.11.2026, 12:43 Uhr

i Am ersten Spieltag klärte Höhr-Grenzhausens Torwart Mohamed Alsoleman zwar in dieser Szene vor Guckheims Matthias Nilges und Fabien Rusteberg (in Weiß), konnte die Niederlage der Sportfreunde auch nicht verhindern. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2026

Das 2:0 gegen Höhr-Grenzhausen war der Anfang eines schönen, wenn auch kurzen Aufsteigermärchens. Mit drei Siegen startete Guckheim in die Saison, ehe eine Durststrecke begann. Inzwischen sind sich beide in der Tabelle sehr nah – und müssen liefern.

Zwölf Jahre lang war man sich nicht auf dem Fußballplatz begegnet, um Punkte ging es bis dahin ohnehin nicht. Die SG Guckheim/Kölbingen aus dem Kreis Westerwald/Sieg und die SF Höhr-Grenzhausen aus dem Kreis Koblenz waren über Jahrzehnte in unterschiedlichen Fußballwelten unterwegs.







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