Das 2:0 gegen Höhr-Grenzhausen war der Anfang eines schönen, wenn auch kurzen Aufsteigermärchens. Mit drei Siegen startete Guckheim in die Saison, ehe eine Durststrecke begann. Inzwischen sind sich beide in der Tabelle sehr nah – und müssen liefern.
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Zwölf Jahre lang war man sich nicht auf dem Fußballplatz begegnet, um Punkte ging es bis dahin ohnehin nicht. Die SG Guckheim/Kölbingen aus dem Kreis Westerwald/Sieg und die SF Höhr-Grenzhausen aus dem Kreis Koblenz waren über Jahrzehnte in unterschiedlichen Fußballwelten unterwegs.