Im siebten Anlauf hat’s geklappt: Die TuS Burgschwalbach hat im Kellerduell der Fußball-Bezirksliga mit einem 3:1 (2:1) gegen die SG Müschenbach/Hachenburg den ersten Dreier der Runde gelandet, was rund um den Märchenwald für Erleichterung sorgte.
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„Die drei Punkte tun gut“, sagte Andreas Müller, der bei der TuS Burgschwalbach mit Tim Heimann das Trainer-Gespann bildet, nach dem ersten Saisonsieg seiner Elf in der Bezirksliga Ost. Als „nicht schön, aber verdient“, ordnete er das 3:1 (2:1) auf eigenem Platz gegen die SG Müschenbach/Hachenburg ein, die weiterhin ohne Zählbares auf dem letzten Tabellenplatz verweilt.