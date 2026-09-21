Aufatmen in Burgschwalbach TuS trifft gegen Müschenbach in den richtigen Momenten Thorsten Stötzer 21.09.2026, 11:41 Uhr

i Julian Ohlemacher (vorne) und Simon Biebricher dürfen nach dem ersten Saisonsieg mit ihrer TuS Burgschwalbach wieder zuversichtlicher nach vorne schauen. Thorsten Stötzer

Im siebten Anlauf hat’s geklappt: Die TuS Burgschwalbach hat im Kellerduell der Fußball-Bezirksliga mit einem 3:1 (2:1) gegen die SG Müschenbach/Hachenburg den ersten Dreier der Runde gelandet, was rund um den Märchenwald für Erleichterung sorgte.

„Die drei Punkte tun gut“, sagte Andreas Müller, der bei der TuS Burgschwalbach mit Tim Heimann das Trainer-Gespann bildet, nach dem ersten Saisonsieg seiner Elf in der Bezirksliga Ost. Als „nicht schön, aber verdient“, ordnete er das 3:1 (2:1) auf eigenem Platz gegen die SG Müschenbach/Hachenburg ein, die weiterhin ohne Zählbares auf dem letzten Tabellenplatz verweilt.







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