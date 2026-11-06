Schon acht Zähler beträgt in der Bezirksliga Ost der Rückstand der TuS Burgschwalbach auf das rettende Ufer. Mit vereinten Kräften gilt es, die Ergebnisdelle zu bekämpfen. Doch der nächste Gegner hat es in sich: Der TuS Asbach ist eines der Topteams.
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Nach von der Punktausbeute unergiebiger als erhofft ausgefallenen Wochen – in den zurückliegenden fünf Begegnungen reichte es in der Bezirksliga Ost für die Fußballer der TuS Burgschwalbach zu lediglich zwei Punkten – geht’s am Sonntag ab 15 Uhr am Märchenwald gegen den seit zehn Partien nicht mehr bezwungenen Tabellenvierten TuS Asbach, den Montabaurs Trainer Markus Kluger als die stärkste Mannschaft der Klasse ansieht.