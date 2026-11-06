Burgschwalbach nur Außenseiter TuS-Coach Müller hofft gegen Asbach auf Sahnetag Stefan Nink 06.11.2026, 09:38 Uhr

i Situationen wie diese gilt es zu vermeiden, wenn Asbach an den Märchenwald kommt: Zu viel Platz lassen hier die Burgschwalbacher Simon Biebricher (links) und Tim Heimann (rechts) dem ballführenden Niclas Schneider von der SG Hundsangen. Andreas Hergenhahn

Schon acht Zähler beträgt in der Bezirksliga Ost der Rückstand der TuS Burgschwalbach auf das rettende Ufer. Mit vereinten Kräften gilt es, die Ergebnisdelle zu bekämpfen. Doch der nächste Gegner hat es in sich: Der TuS Asbach ist eines der Topteams.

Nach von der Punktausbeute unergiebiger als erhofft ausgefallenen Wochen – in den zurückliegenden fünf Begegnungen reichte es in der Bezirksliga Ost für die Fußballer der TuS Burgschwalbach zu lediglich zwei Punkten – geht’s am Sonntag ab 15 Uhr am Märchenwald gegen den seit zehn Partien nicht mehr bezwungenen Tabellenvierten TuS Asbach, den Montabaurs Trainer Markus Kluger als die stärkste Mannschaft der Klasse ansieht.







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