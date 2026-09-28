Desaster für die Rot-Schwarzen TuS Burgschwalbach zeigt ihr Werktags-Gesicht Thorsten Stötzer 28.09.2026, 07:59 Uhr

i Burgschwalbachs Talent Luca Dzierzawa (links) wird hier von Pascal Schuster gebremst. Die Gastgeber enttäuschten ihre Anhänger auf ganzer Linie und kassierten einen herben Rückschlag. Thorsten Stötzer

Dem 3:1-Heimsieg gegen die SG Müschenbach sollte gleich der zweite Dreier vor eigenem Publikum folgen. Doch daraus wurde nichts. Die TuS Burgschwalbach musste stattdessen eine 0:7-Abreibung gegen die Sportfreunde Höhr-Grenzhausen schlucken.

Ein Doppelwechsel vor der Pause, obwohl sich keiner verletzt hat, auch das belegt, welch einen rabenschwarzen Tag die TuS Burgschwalbach in ihrer Bezirksliga-Partie gegen die Sportfreunde aus Höhr-Grenzhausen erwischt hatte. Es stand 0:5 zu diesem Zeitpunkt.







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