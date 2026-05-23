3:1 gegen gute Niederroßbacher Torjäger Temel Uzun hält SG 06 Betzdorf im Titelrennen Jens Kötting 23.05.2026, 22:22 Uhr

i Enis Caglayan geht mit der SG 06 Betzdorf in die Saisonverlängerung. „Wir können es aus eigener Kraft schaffen", sagt der Trainer vor dem Entscheidungsspiel um die Meisterschaft gegen die punktgleiche SG Malberg am Mittwoch um 19.30 Uhr in Westerburg. Jürgen Augst/byJogi

Sie hielt alle Trümpfe in der Hand, doch dann erlaubte sich die SG 06 Betzdorf vor einer Woche einen womöglich folgenschweren Patzer in Asbach. Am letzten Spieltag zeigte sich das Team von Enis Caglayan aber gut erholt und erledigte ihre Hausaufgabe.

Die SG 06 Betzdorf hat am letzten Spieltag der Bezirksliga Ost in der Saison 2025/26 ihre Pflicht erfüllt und trifft nun im Entscheidungsspiel um Meisterschaft und Rheinlandliga-Aufstieg am Mittwochabend (19.30 Uhr) in Westerburg auf die punktgleiche SG Malberg, die sich ihrerseits beim TuS Montabaur mit 2:0 behauptete.







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