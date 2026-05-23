Sie hielt alle Trümpfe in der Hand, doch dann erlaubte sich die SG 06 Betzdorf vor einer Woche einen womöglich folgenschweren Patzer in Asbach. Am letzten Spieltag zeigte sich das Team von Enis Caglayan aber gut erholt und erledigte ihre Hausaufgabe.
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Die SG 06 Betzdorf hat am letzten Spieltag der Bezirksliga Ost in der Saison 2025/26 ihre Pflicht erfüllt und trifft nun im Entscheidungsspiel um Meisterschaft und Rheinlandliga-Aufstieg am Mittwochabend (19.30 Uhr) in Westerburg auf die punktgleiche SG Malberg, die sich ihrerseits beim TuS Montabaur mit 2:0 behauptete.