Nach Rücktritt bei SG Ahrbach Thomas Remark: Hobby sollte Spaß machen – nicht krank Marco Rosbach 15.09.2026, 11:31 Uhr

i Nach gut neun Monaten zog Thoms Remark die Reißleine und trat von seinem Traineramt bei der SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod zurück. Andreas Hergenhahn

Seit der Saison 1991/92 ist Thomas Remark im Trainergeschäft tätig. Auf seine Erfahrung hoffte auch die SG Ahrbach in ihrer schwierigen Situation. Doch der Ex-Profi konnte nicht zaubern und zog selbst die Reißleine. Jetzt spricht er über die Gründe.

Leicht gemacht hat sich Thomas Remark die Entscheidung nicht, von einem „wochenlangen Prozess“ spricht der Ex-Profi, der vergangene Woche nach gut neun Monaten von seinem Amt als Trainer der SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod zurückgetreten ist. Von 19 Punktspielen in der Bezirksliga Ost und seit dieser Saison in der Kreisliga A3 gingen 18 verloren, nur ein Punkt ist hängen geblieben.







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