Seit der Saison 1991/92 ist Thomas Remark im Trainergeschäft tätig. Auf seine Erfahrung hoffte auch die SG Ahrbach in ihrer schwierigen Situation. Doch der Ex-Profi konnte nicht zaubern und zog selbst die Reißleine. Jetzt spricht er über die Gründe.
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Leicht gemacht hat sich Thomas Remark die Entscheidung nicht, von einem „wochenlangen Prozess“ spricht der Ex-Profi, der vergangene Woche nach gut neun Monaten von seinem Amt als Trainer der SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod zurückgetreten ist. Von 19 Punktspielen in der Bezirksliga Ost und seit dieser Saison in der Kreisliga A3 gingen 18 verloren, nur ein Punkt ist hängen geblieben.