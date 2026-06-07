Mit ihrem 3:2-Erfolg beendete die SG Rennerod/Emmerichenhain/Seck/Irmtraut die Bezirksliga-Träume der SG Ellingen/Bonefeld/Willroth. Die Boddenberg-Elf benötigt nun am kommenden Mittwoch in Guckheim einen Sieg, um den Aufstieg perfekt zu machen.
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In der Aufstiegsrunde zur Bezirksliga Ost stand der 2. Spieltag an. In Rennerod siegte die heimische SG mit 3:2 (1:0) gegen die SG Ellingen, die schon ihr erstes Spiel zuhause gegen die SG Guckheim mit 0:2 verloren und somit die letzte Chance für den Aufstieg in die Bezirksliga vertan hat.