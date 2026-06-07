„Endspiel“ steigt in Guckheim Rennerod lässt Ellingens Aufstiegstraum platzen Helmut Rosbach 07.06.2026, 13:11 Uhr

i Ellingens Niklas Fogel (weißes Trikot) versucht hier zu verhindern, dass Niklas Hölper seinen Mitspieler Michael Löwen in Szene setzt. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2026

Mit ihrem 3:2-Erfolg beendete die SG Rennerod/Emmerichenhain/Seck/Irmtraut die Bezirksliga-Träume der SG Ellingen/Bonefeld/Willroth. Die Boddenberg-Elf benötigt nun am kommenden Mittwoch in Guckheim einen Sieg, um den Aufstieg perfekt zu machen.

In der Aufstiegsrunde zur Bezirksliga Ost stand der 2. Spieltag an. In Rennerod siegte die heimische SG mit 3:2 (1:0) gegen die SG Ellingen, die schon ihr erstes Spiel zuhause gegen die SG Guckheim mit 0:2 verloren und somit die letzte Chance für den Aufstieg in die Bezirksliga vertan hat.







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