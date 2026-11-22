TuS mit verdientem Heimsieg Niederroßbach macht es Asbach beim 0:3 zu einfach Thomas Hardt 22.11.2026, 20:58 Uhr

i Eine Nummer zu groß: Der TuS Asbach (in Weiß) siegte verdient mit 3:0 gegen die SG Hoher Westerwald Niederroßbach (in Orange). Heinz-Werner Lamberz

In der Fußball-Bezirksliga Ost triumphiert Asbach klar mit 3:0 über Niederroßbach. Nach sieben ungeschlagenen Spielen reißt die Serie der SG, während Asbach weiter in der Verfolgergruppe bleibt.

Der TuS Asbach ist zurück in der Erfolgsspur. Mit einem 3:0 (2:0) über die SG Hoher Westerwald Niederroßbach holte sich das Team von Christoph Binot die Saisonpunkte 27 bis 29 und verbleibt somit in der Verfolgergruppe zum TuS Montabaur. Für die SG dagegen wird die Luft nach unten wieder dünner.







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