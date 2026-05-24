Der erste Heimsieg der Rückrunde kam für die SG Müschenbach genau zum richtigen Zeitpunkt. Im Abstiegsendspiel gegen den FC Kosova Montabaur behielten die Gastgeber die Nerven, nachdem sie zur Pause noch zurückgelegen hatten. Mehr Drama ging nicht.
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Mit einem 3:2-Last-Minute-Sieg gegen den FC Kosova Montabaur hat sich die SG Müschenbach/Hachenburg im „Finale dahoam“ endgültig das Ticket für die nächste Saison in der Bezirksliga Ost gesichert. Die Generalprobe zum Krisengipfel war beiden Klubs in der Vorwoche jeweils mit 4:0-Erfolgen gelungen.