In der Fußball-Bezirksliga Westfalen (Staffel 5) steht für die SG Mudersbach/Brachbach ein Auswärtsspiel auf dem Programm. Beim GW Elben will die SG das vierte Spiel in Folge ungeschlagen bleiben und sich im Mittelfeld der Tabelle festsetzen. Bereits jetzt haben die Kombinierten aus Mudersbach und Brachbach zwölf Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Das Hinspiel gegen den Tabellenvorletzten gewannen die Mudersbacher um Trainer Timo Schlabach souverän mit 3:0. Die SG geht als Favorit in die Begegnung, Schlabach weiß allerdings, dass es in Elben eine knifflige Partie werden könnte.

„Wir wollen jetzt natürlich den zweiten Sieg in Folge einfahren. Die letzten Spiele haben uns eine Menge Selbstvertrauen gegeben“, betont der SG-Trainer. Er habe seiner Mannschaft aber gesagt, dass es eine „ganz, ganz schwere Partie“ werden wird. „Elben ist zu Hause eine andere Hausnummer als auswärts. Sie kämpfen im Abstiegskampf ums Überleben und werden uns alles abverlangen“, blickt Schlabach voraus. Die Partie werde viel schwieriger werden als die gegen den SV Rothemühle in der Vorwoche, erklärt der 44-Jährige.

„Wir müssen, wie jedes Spiel, von Anfang an voll konzentriert und fokussiert sein und die Basics an den Tag legen. Wir wollen auf jeden Fall die drei Punkte mit nach Hause nehmen“, gibt sich der SG-Trainer zuversichtlich. Der Gegner aus Elben kämpft mit der letzten Hoffnung gegen den Abstieg. Der Abstand auf das rettende Ufer beträgt bereits zehn Punkte. Gegen Mudersbach sind sie zum Siegen verdammt.

Personell sind bei der SG Mudersbach/Brachbach alle Mann an Bord. „Wenn sich niemand mehr bei den Alten Herren verletzt oder krank wird, fahren wir mit der vollen Kapelle nach Elben, um die drei Punkte zu holen“, verkündet Schlabach das klare Ziel für das Spiel am Wochenende.