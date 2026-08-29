Souverän gegen Burgschwalbach Montabaurs Youngster Keno Weisbrod setzt Schlusspunkt Helmut Rosbach 29.08.2026, 11:43 Uhr

i Montabaurs Youngster Keno Weisbrod (am Ball), der von der Eisbachtaler A-Jugend zurück zu seinem Heimatverein wechselte, belohnte sich im Heimspiel gegen Burgschwalbach (rechts Luca Dzierzawa) mit dem Treffer zum 4:0 für seine starke Leistung. Andreas Hergenhahn

Auch das dritte Spiel innerhalb von nur sechs Tagen hat der TuS Montabaur gewonnen und damit seine Ansprüche in der Bezirksliga Ost untermauert. Gegner TuS Burgschwalbach geriet schon vor der Pause ins Hintertreffen.

Der vierte Spieltag in der Bezirksliga Ost wurde mit einem Favoritensieg in der Partie des TuS Montabaur gegen die TuS Burgschwalbach eröffnet. Nach einer überzeugenden Leistung, vor allem in der ersten Halbzeit, gewannen die Kreisstädter mit 4:0, einem Ergebnis, das bereits nach 45 Minuten feststand.







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