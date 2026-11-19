Gelingt SG der nächste Coup? Montabaurs Startelf wackelt vor Revanche gegen Rennerod Marco Rosbach 19.11.2026, 18:00 Uhr

i Rico Brenner (links) ist einer von drei Montabaurer Spielern, deren Einsatz gegen die SG Rennerod (rechts Michael Löwen) auf der Kippe steht. Horst Wengenroth

Dieses 4:0 sorgte am ersten Spieltag der Bezirksliga Ost für reichlich Gesprächsstoff. Rennerod hatte als Aufsteiger nicht nur sein erstes Spiel gewonnen, sondern gleich einen Mitfavoriten entzaubert. So ist die Lage vor dem Wiedersehen in Montabaur.

Am ersten Spieltag war dieses Ergebnis ein Knaller: Gerade erst als Vizemeister der Kreisliga A1 über den Umweg der Aufstiegsrunde in die Fußball-Bezirksliga Ost zurückgekehrt, entzauberte die SG Rennerod/Emmerichenhain/Seck/Irmtraut den hoch gehandelten TuS Montabaur und setzte mit dem 4:0-Heimsieg eine erste Duftmarke in der neuen Umgebung.







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