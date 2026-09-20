Die Voraussetzungen waren deutlich, das Ergebnis war es auch: Doch der SV Windhagen ist gegen den TuS Montabaur nicht so aufgetreten, wie man es vom punktlosen Schlusslicht der Bezirksliga Ost hätte erwarten können. Das macht Trainer Enes Özbek Mut.
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Der TuS Montabaur bleibt in Lauerstellung. Nach dem deutlichen 5:2 (1:1)-Erfolg beim SV Windhagen sind die Schusterstädter, gemeinsam mit der SG Weitefeld, aktuell die hartnäckigsten Verfolger des VfB Wissen. Doch so klar, wie es dieses Ergebnis meinen lässt, war es keineswegs.