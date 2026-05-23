Geschenke gab es keine, dafür flogen nach dem Spiel zwischen dem TuS Montabaur und der SG Malberg ein paar Giftpfeile. Die Gastgeber kämpften bis zum Schlusspfiff, der Sieg ging aber an die Malberger. Für die folgt am Mittwoch die Verlängerung.
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Hausaufgabe erledigt am letzten Spieltag der Bezirksliga Ost, dennoch muss die SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen nachsitzen: Das Team von Trainer Florian Hammel ging als aktueller Tabellenführer in die Partie beim TuS Montabaur und gewann das umkämpfte Spiel im Mons-Tabor-Stadion mit 2:0 (1:0).