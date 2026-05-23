TuS schenkt dem Primus nichts Malberg gewinnt Spiel mit Giftpfeilen in Montabaur Helmut Rosbach 23.05.2026, 23:39 Uhr

i Die Entscheidung im Mons-Tabor-Stadion: Weil Montabaurs Torwart Niclas Fasel (rechts) bei einem Standard in der Nachspielzeit mit aufgerückt war, um den Ausgleich zu erzwingen, konnte Philip Krahn im Gegenzug den Ball ins verwaiste TuS-Tor schieben. Andreas Hergenhahn

Geschenke gab es keine, dafür flogen nach dem Spiel zwischen dem TuS Montabaur und der SG Malberg ein paar Giftpfeile. Die Gastgeber kämpften bis zum Schlusspfiff, der Sieg ging aber an die Malberger. Für die folgt am Mittwoch die Verlängerung.

Hausaufgabe erledigt am letzten Spieltag der Bezirksliga Ost, dennoch muss die SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen nachsitzen: Das Team von Trainer Florian Hammel ging als aktueller Tabellenführer in die Partie beim TuS Montabaur und gewann das umkämpfte Spiel im Mons-Tabor-Stadion mit 2:0 (1:0).







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