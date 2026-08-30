Weitefeld schlägt Guckheim Im Aufsteigerduell fallen die Tore nach der Pause Lukas Erbelding 30.08.2026, 19:21 Uhr

i Die von Thomas Benner trainierte SG Guckheim/Kölbingen kassierte in Friedewald ihre erste Niederlage in der Bezirksliga Ost. Horst Wengenroth/Archiv

Das Aufsteigerduell in der Bezirksliga Ost ging an die SG Weitefeld-Langenbach/Nauroth/Mörlen/Norken: Mit 2:0 setzten sich die Hausherren gegen die SG Guckheim/Kölbingen durch.

Die SG Weitefeld-Langenbach/Nauroth/Mörlen/Norken hält sich in der Fußball-Bezirksliga Ost weiterhin makellos. Im Aufsteigerduell setzte sich die SGW gegen die SG Guckheim/Kölbingen nach torloser erster Spielhälfte mit 2:0 (0:0) durch. Für die Gäste war das Ergebnis gleichbedeutend mit der ersten Niederlage nach zuvor drei Siegen in der Liga.







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