Das Aufsteigerduell in der Bezirksliga Ost ging an die SG Weitefeld-Langenbach/Nauroth/Mörlen/Norken: Mit 2:0 setzten sich die Hausherren gegen die SG Guckheim/Kölbingen durch.
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Die SG Weitefeld-Langenbach/Nauroth/Mörlen/Norken hält sich in der Fußball-Bezirksliga Ost weiterhin makellos. Im Aufsteigerduell setzte sich die SGW gegen die SG Guckheim/Kölbingen nach torloser erster Spielhälfte mit 2:0 (0:0) durch. Für die Gäste war das Ergebnis gleichbedeutend mit der ersten Niederlage nach zuvor drei Siegen in der Liga.