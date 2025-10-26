„Eine Jugendmannschaft hätte heute sicher besser verteidigt“, wurde Kosova-Trainer Mladen Kulis nach dem Spiel deutlich. Sein Team war an diesem Nachmittag deutlich unterlegen. Zu stark waren die Gastgeber, die zu keinem Zeitpunkt nachließen.
Die SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth erledigte ihre Hausaufgabe souverän, mit einem 7:0 (3:0)-Erfolg über den FC Kosova Montabaur festigte das Team von Trainer Thomas Schäfer seinen achten Tabellenplatz im vorderen Tabellenmittelfeld der Bezirksliga Ost, während die „Kosovaren“ mit der aktuell schwächsten Defensivabteilung der Liga nach der deutlichen Klatsche weiter im Tabellenkeller feststecken.