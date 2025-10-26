Schäfer-Elf lässt nicht nach Hundsangen überrollt den FC Kosova Montabaur Klaus Sackenheim 26.10.2025, 21:46 Uhr

i Schlusspunkt: Der eingewechselte Jannik Faßbender (am Ball) sorgte mit seinem Treffer für den 7:0-Endstand. Seine SG Hundsangen (in Rot) überrollte förmlich den über 90 Minuten lang überforderten FC Kosova Montabaur. Andreas Hergenhahn

„Eine Jugendmannschaft hätte heute sicher besser verteidigt“, wurde Kosova-Trainer Mladen Kulis nach dem Spiel deutlich. Sein Team war an diesem Nachmittag deutlich unterlegen. Zu stark waren die Gastgeber, die zu keinem Zeitpunkt nachließen.

Die SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth erledigte ihre Hausaufgabe souverän, mit einem 7:0 (3:0)-Erfolg über den FC Kosova Montabaur festigte das Team von Trainer Thomas Schäfer seinen achten Tabellenplatz im vorderen Tabellenmittelfeld der Bezirksliga Ost, während die „Kosovaren“ mit der aktuell schwächsten Defensivabteilung der Liga nach der deutlichen Klatsche weiter im Tabellenkeller feststecken.







