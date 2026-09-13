Die SG Hundsangen/Steinefrenz/Weroth feierte im Auswärtsspiel in der Bezirksliga Ost bei der SG Westerburg einen Sieg des Willens. Die Erleichterung bei Hundsangens Trainer Maximilian Reitz war nach der Partie zu spüren.
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Nach Abpfiff des Spiels zwischen der SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod und der SG Hundsangen/Steinefrenz/Weroth um 17.05 Uhr wirkte der Gästetrainer Maximilian Reitz sehr erleichtert. „Das heute war ein verdienter Sieg und vor allem ein Sieg des Willens und der Mentalität“.