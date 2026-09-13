Grundtugenden ebnen den Erfolg Hundsangen holt knappen Mentalitätssieg in Westerburg Patrick Weber 13.09.2026, 20:16 Uhr

i Hundsangens Quentin Quirmbach (links) und Fabian Steinebach (rechts) bejubeln den goldenen Treffer des Tages in Westerburg Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2026

Die SG Hundsangen/Steinefrenz/Weroth feierte im Auswärtsspiel in der Bezirksliga Ost bei der SG Westerburg einen Sieg des Willens. Die Erleichterung bei Hundsangens Trainer Maximilian Reitz war nach der Partie zu spüren.

Nach Abpfiff des Spiels zwischen der SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod und der SG Hundsangen/Steinefrenz/Weroth um 17.05 Uhr wirkte der Gästetrainer Maximilian Reitz sehr erleichtert. „Das heute war ein verdienter Sieg und vor allem ein Sieg des Willens und der Mentalität“.







Artikel teilen

Artikel teilen