Grundtugenden ebnen den Erfolg
Hundsangen holt knappen Mentalitätssieg in Westerburg
Hundsangens Quentin Quirmbach (links) und Fabian Steinebach (rechts) bejubeln den goldenen Treffer des Tages in Westerburg
Hundsangens Quentin Quirmbach (links) und Fabian Steinebach (rechts) bejubeln den goldenen Treffer des Tages in Westerburg
Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2026

Die SG Hundsangen/Steinefrenz/Weroth feierte im Auswärtsspiel in der Bezirksliga Ost bei der SG Westerburg einen Sieg des Willens. Die Erleichterung bei Hundsangens Trainer Maximilian Reitz war nach der Partie zu spüren.

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Nach Abpfiff des Spiels zwischen der SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod und der SG Hundsangen/Steinefrenz/Weroth um 17.05 Uhr wirkte der Gästetrainer Maximilian Reitz sehr erleichtert. „Das heute war ein verdienter Sieg und vor allem ein Sieg des Willens und der Mentalität“.
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Bezirksliga OstSport

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