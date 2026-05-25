Gäste siegen mit 6:4
HSV Neuwied und SG Augst lassen es noch einmal krachen
Ein wildes Spektakel lieferten sich die SG Augst Eitelborn (rote Trikots) und der HSV Neuwied zum Saisonabschluss in der Bezirks
Ein wildes Spektakel lieferten sich die SG Augst Eitelborn (rote Trikots) und der HSV Neuwied zum Saisonabschluss in der Bezirksliga Mitte. Mit 6:4 setzte sich die SG in Neuwied durch.
Jörg Niebergall

Im Bezirksliga-Spiel zwischen dem HSV Neuwied und der SG Augst war noch mal eine Menge geboten. Letztlich setzten sich die Gäste in einem rassigen Duell mit 6:4 durch.

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Zehn Tore, elf Gelbe Karten, einmal Gelb-Rot – für den HSV Neuwied und die SG Augst Eitelborn ging die Saison 2025/26 in der Fußball-Bezirksliga Mitte mit einem wilden Spektakel zu Ende. Irgendwie passend zum Wochenende der Heddesdorfer Pfingstkirmes hatte diese Begegnung einen kunterbunten Jahrmarkt-Anstrich mit Schießbuden und ergebnismäßiger Achterbahnfahrt.

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