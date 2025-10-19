Die SG Herschbach/Girkenroth/Salz konnte in der Bezirksliga Ost jubeln: Gegen die personell arg geschwächte TuS Burgschwalbach feierte die Hannappel-Elf einen 4:2-Heimsieg und konnte die Abstiegsränge fürs Erste verlassen.
Am elften Spieltag der Bezirksliga Ost hat die SG Herschbach/Girkenroth/Salz mit einem 4:2 (2:1) gegen die TuS Burgschwalbach die Abstiegsränge verlassen. Zudem hat die siegreiche Mannschaft von Trainer Dirk Hannappel noch ein ausstehendes Heimspiel gegen die SG St.