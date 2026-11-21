Erst war aufgrund der starken Regenfälle nicht klar, ob überhaupt gespielt werden kann. Dann wurde das Kellerduell der Bezirksliga Ost zwischen den SF Höhr-Grenzhausen und der SG Guckheim aber zu einer ganz klaren Sache. Das lag an beiden Seiten.
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Man sah Almir Ademi und Thomas Arzbach die Erleichterung nach dem Schlusspfiff an. Die beiden Trainer der SF Höhr-Grenzhausen feierten mit dem Team den hochverdienten 3:0 (2:0)-Erfolg im tabellarischen Nachbarschaftsduell gegen die SG Guckheim/Kölbingen, durch den der Abstand zum rettenden Platz zwölf auf einen Zähler reduziert wurde.