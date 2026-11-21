„Mit Messer zur Schießerei“ Guckheim fehlen gegen bärenstarke Höhrer die Mittel Thomas Hardt 21.11.2026, 13:46 Uhr

i Max Klas (in Blau) legte mit seinem Treffer kurz vor der Pause den Grundstein zum Sieg der SF Höhr-Grenzhausen gegen die SG Guckheim (in Weiß Jonas Hannappel). Andreas Hergenhahn

Erst war aufgrund der starken Regenfälle nicht klar, ob überhaupt gespielt werden kann. Dann wurde das Kellerduell der Bezirksliga Ost zwischen den SF Höhr-Grenzhausen und der SG Guckheim aber zu einer ganz klaren Sache. Das lag an beiden Seiten.

Man sah Almir Ademi und Thomas Arzbach die Erleichterung nach dem Schlusspfiff an. Die beiden Trainer der SF Höhr-Grenzhausen feierten mit dem Team den hochverdienten 3:0 (2:0)-Erfolg im tabellarischen Nachbarschaftsduell gegen die SG Guckheim/Kölbingen, durch den der Abstand zum rettenden Platz zwölf auf einen Zähler reduziert wurde.







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