Windhagener geben nicht auf Für Hundsangen wird’s nach 3:0-Führung nochmal eng Rolf Schulze 22.11.2026, 22:58 Uhr

i Mit seinen beiden Treffern zum 1:0 und 3:0 hatte Marc Henkes (in Weiß-Rot) großen Anteil am Heimsieg der SG Hundsangen gegen den SV Windhagen (links Zyad El Mahdaoui). Andreas Hergenhahn

Vermutlich würde der SV Windhagen in der Bezirksliga Ost deutlich weniger tief im Schlamassel hängen, wäre die Mannschaft von Trainer Enes Özbek in den vergangenen Wochen immer so aufgetreten wie in der zweiten Halbzeit gegen die SG Hundsangen.

Beim 3:2 (2:0)-Heimsieg gegen den SV Windhagen musste sich die SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth zum Rückrundenstart der Bezirksliga Ost gewaltig strecken. Die Gäste traten über die gesamte Distanz nicht wie ein Abstiegskandidat auf, verlangten dem vermeintlichen Favoriten vom Buch alles ab, blieben aber trotz erneut überzeugender Leistung einmal mehr ohne Ertrag.







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