Nebel sorgt für Abbruch Derby zwischen Berod und Müschenbach endet zur Halbzeit Tim Jacobi 22.11.2026, 19:46 Uhr

i Nichts mehr zu sehen: Das Spiel zwischen der SG Berod-Wahlrod und der SG Müschenbach wurde in der Halbzeit abgebrochen. Jürgen Augst/byJogi

Alle Beteiligten hatten sich auf ein spannendes Derby gefreut, doch aufgrund von zu starkem Nebel blieben beide Mannschaft nach der Halbzeit in der Kabine. Das Spiel wurde nicht wieder angepfiffen.

Die SG Berod-Wahlrod/Lautzert-Oberdreis empfing mit der SG Müschenbach/Hachenburg den Tabellenletzten und hatte sich hohe Chancen auf einen Derby-Sieg ausgerechnet. Allerdings wurde die Partie nach der Pause nicht mehr angepfiffen, da der Nebel keine Fortführung des Spielbetriebs erlaubte.







Artikel teilen

Artikel teilen