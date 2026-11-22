In der Bezirksliga Ost trennten sich Spitzenreiter Wissen und Aufsteiger Horressen bei eisigen Bedingungen mit 1:1. Lukas Becher konterte Steffen Deckers Traumtor in einem Spiel, in dem das Fußballspielen schwierig war.
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Zum Rückrundenauftakt der Fußball-Bezirksliga Ost trennten sich der Spitzenreiter VfB Wissen und der Aufsteiger SG Horressen/Elgendorf/Malberger Kickers mit 1:1 (0:1). Die Partie wurde aufgrund der Sperrung des Wissener Rasens auf den Kunstrasen in das rund 20 Minuten entfernte Kroppach verlegt, auf dem sich das Fußballspielen schwierig gestaltete.