In der Bezirksliga triumphiert Weitersburg mit 3:0 über Emmelshausen-Karbach II. Herausragend: Jannik Seitz und der direkt verwandelte Freistoß von Scarly Köhler. Kartenflut in der Schlussphase bei den Vorderhunsrückern.
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Wunschgemäß – so lässt sich aus Sicht der Gastgeber der Verlauf des ersten Heimspiels der Saison beschreiben: Fußball-Bezirksligist SV Weitersburg hatte beim 3:0 (1:0) über FC Emmelshausen-Karbach II keine große Mühe. Hatte SV-Trainer Volker Schambach dem Spiel mit Vorfreude entgegengesehen, kam am späten Nachmittag die Nachfreude über ein perfektes Heimdebüt für ihn als neuer SVW-Trainer hinzu.