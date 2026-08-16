Tolles Debüt für Schambach Weitersburg zeigt gegen Emmelshausen II „Bombenspiel“ Matthias Schlenger 16.08.2026, 18:48 Uhr

i Verzweifelt versuchen die Emmelshausen-Karbacher (in Weiß) um Torwart Alexander Schwertel (in Orange) die Szene zu klären, doch der Ball fliegt zum 1:0 für den SV Weitersburg ins Netz. Torschütze war Jannik Seitz (gelbes Trikot). Wolfgang Heil

In der Bezirksliga triumphiert Weitersburg mit 3:0 über Emmelshausen-Karbach II. Herausragend: Jannik Seitz und der direkt verwandelte Freistoß von Scarly Köhler. Kartenflut in der Schlussphase bei den Vorderhunsrückern.

Wunschgemäß – so lässt sich aus Sicht der Gastgeber der Verlauf des ersten Heimspiels der Saison beschreiben: Fußball-Bezirksligist SV Weitersburg hatte beim 3:0 (1:0) über FC Emmelshausen-Karbach II keine große Mühe. Hatte SV-Trainer Volker Schambach dem Spiel mit Vorfreude entgegengesehen, kam am späten Nachmittag die Nachfreude über ein perfektes Heimdebüt für ihn als neuer SVW-Trainer hinzu.







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