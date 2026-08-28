In der Fußball-Bezirksliga trifft der SV Weitersburg auf den punktlosen Aufsteiger SV Binningen. Nach zwei Siegen in Serie soll der nächste Heimerfolg gelingen. Kann Binningen überraschen?

Nach zuvor zwei Spielen binnen drei Tagen hat Fußball-Bezirksligist SV Weitersburg aktuell mehr Zeit, sich auf das Heimspiel gegen Aufsteiger SV Binningen (So., 15 Uhr) vorzubereiten.

Nachdem das Auftaktheimspiel gegen den FC Emmelshausen-Karbach II und das Pokalspiel daheim gegen den TuS Mayen gewonnen wurden, soll der nächste Sieg her.