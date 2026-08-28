In der Fußball-Bezirksliga trifft der SV Weitersburg auf den punktlosen Aufsteiger SV Binningen. Nach zwei Siegen in Serie soll der nächste Heimerfolg gelingen. Kann Binningen überraschen?
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Nach zuvor zwei Spielen binnen drei Tagen hat Fußball-Bezirksligist SV Weitersburg aktuell mehr Zeit, sich auf das Heimspiel gegen Aufsteiger SV Binningen (So., 15 Uhr) vorzubereiten.Nachdem das Auftaktheimspiel gegen den FC Emmelshausen-Karbach II und das Pokalspiel daheim gegen den TuS Mayen gewonnen wurden, soll der nächste Sieg her.