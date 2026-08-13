Nach der Sperre von Niklas Becker sucht Weitersburgs Trainer Volker Schambach nach geeigneten Alternativen im Kader.

Im ersten Heimspiel der Saison peilt Fußball-Bezirksligist SV Weitersburg am Sonntag (15 Uhr) gegen Emmelshausen-Karbach II den ersten Sieg an. Die 1:2-Auftakt-Niederlage in Argenthal hat dabei Auswirkungen auf die Aufstellung.

Denn zu einer Umstellung ist Weitersburgs Trainer Volker Schambach gezwungen, weil Sechser Niklas Becker Rot gesehen hatte – eine für Schambach überzogene Entscheidung.