Nach 1:2-Auftaktniederlage
Weitersburg muss gegen FCEK II taktisch umstellen
Der SV Weitersburg (gelbe Trikot, hier im Testspiel gegen Immendorf) will die 0:1-Auftaktniederlage gegen Liebshausen vergessen
Der SV Weitersburg (gelbe Trikot, hier im Testspiel gegen Immendorf) will die 0:1-Auftaktniederlage gegen Liebshausen vergessen machen.
Wolfgang Heil

Nach der Sperre von Niklas Becker sucht Weitersburgs Trainer Volker Schambach nach geeigneten Alternativen im Kader.

Lesezeit 1 Minute
Im ersten Heimspiel der Saison peilt Fußball-Bezirksligist SV Weitersburg am Sonntag (15 Uhr) gegen Emmelshausen-Karbach II den ersten Sieg an. Die 1:2-Auftakt-Niederlage in Argenthal hat dabei Auswirkungen auf die Aufstellung.Denn zu einer Umstellung ist Weitersburgs Trainer Volker Schambach gezwungen, weil Sechser Niklas Becker Rot gesehen hatte – eine für Schambach überzogene Entscheidung.
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