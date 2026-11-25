Trainer Ribeiro erklärt Warum der Ahrweiler BC II derzeit so erfolgreich ist Jan Müller 25.11.2026, 11:38 Uhr

i Die Zeit läuft, noch etwas mehr als zwei Wochen bis zur Weihnachtsfeier. Dort würde sich Ricardo Ribeiro, Trainer des Ahrweiler BC II, mit seinem Team gerne für eine Serie von sechs Siegen in Folge feiern lassen. Martin Gausmann

Der Ahrweiler BC II begeistert in der Fußball-Bezirksliga mit fünf Siegen in Folge. Trainer Ribeiro hat die Erfolgsformel gefunden und lässt die Jugend brillieren. Kann der Höhenflug im letzten Spiel vor der Winterpause anhalten?

Fünf Siege in Folge und der siebte Tabellenplatz – die aktuelle Bilanz des Ahrweiler BC II in der Fußball-Bezirksliga Mitte kann sich für einen Aufsteiger durchaus sehen lassen. Nachdem die Mannschaft von Trainer Ricardo Ribeiro bis zum elften Spieltag noch auf einem Abstiegsrang festgesteckt hatte, wird der Klub den Jahreswechsel aller Voraussicht nach in der oberen Tabellenhälfte erleben.







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