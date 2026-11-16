Birkner-Elf frisst Neuwied auf SG Augst fegt wie ein heftiger Herbststurm über den HSV René Weiss 16.11.2026, 09:32 Uhr

i Hier nahm das Neuwieder Schicksal seinen Lauf: Paul Hepfer (rechts) trifft zum 1:0 gegen den HSV Neuwied und eröffnet das Augster Scheibenschießen. René Weiss

Der Zwei-Punkte-Oktober hatte Spuren hinterlassen bei der SG Augst, den die bisherigen Spiele im November nicht glätten konnten. Das bekam jetzt der HSV Neuwied zu spüren, der beim Gastspiel in Neuhäusel der Augster Frustbewältigung ausgeliefert war.

Patrick Birkner hatte eine logische Erklärung für den Sturmlauf seiner SG Augst Eitelborn am Sonntagnachmittag parat. „Unser Ertrag der vergangenen Wochen hat nicht unserem Aufwand entsprochen. Deshalb sind wir mit etwas Frust ins Spiel gegangen“, erklärte der Trainer Fußball-Bezirksligisten.







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