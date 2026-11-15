SVO setzt sich mit 2:0 durch
Oberzissens Tobias Arenz glänzt gegen Liebshausen
Matchwinner für den SV Oberzissen beim 2:0 gegen die SG Liebshausen: Tobias Arenz (am Ball/Archivfoto).
Matchwinner für den SV Oberzissen beim 2:0 gegen die SG Liebshausen: Tobias Arenz (am Ball/Archivfoto).
Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Der SV Oberzissen bleibt in der Fußball-Bezirksliga Mitte zu Hause ungeschlagen. Mit einem 2:0-Sieg gegen die SG Liebshausen klettern sie punktgleich mit dem Zweiten auf Rang vier. Tobias Arenz überzeugt mit Tor und Vorlage.

Lesezeit 2 Minuten
Der SV Oberzissen ist und bleibt auf dem heimischen Rasen im Brohltal eine Macht in der Fußball-Bezirksliga Mitte. Am Sonntagnachmittag bezwang das Team von Trainer Eike Mund die SG Liebshausen/Mörschbach/Argenthal mit 2:0 (0:0) und sicherte sich somit nicht nur den sechsten Heimsieg der Saison, sondern bleibt damit zu Hause auch weiter ohne Niederlage.
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