Der SV Oberzissen bleibt in der Fußball-Bezirksliga Mitte zu Hause ungeschlagen. Mit einem 2:0-Sieg gegen die SG Liebshausen klettern sie punktgleich mit dem Zweiten auf Rang vier. Tobias Arenz überzeugt mit Tor und Vorlage.
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Der SV Oberzissen ist und bleibt auf dem heimischen Rasen im Brohltal eine Macht in der Fußball-Bezirksliga Mitte. Am Sonntagnachmittag bezwang das Team von Trainer Eike Mund die SG Liebshausen/Mörschbach/Argenthal mit 2:0 (0:0) und sicherte sich somit nicht nur den sechsten Heimsieg der Saison, sondern bleibt damit zu Hause auch weiter ohne Niederlage.