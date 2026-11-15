SVO setzt sich mit 2:0 durch Oberzissens Tobias Arenz glänzt gegen Liebshausen Jan Müller 15.11.2026, 21:55 Uhr

i Matchwinner für den SV Oberzissen beim 2:0 gegen die SG Liebshausen: Tobias Arenz (am Ball/Archivfoto). Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Der SV Oberzissen bleibt in der Fußball-Bezirksliga Mitte zu Hause ungeschlagen. Mit einem 2:0-Sieg gegen die SG Liebshausen klettern sie punktgleich mit dem Zweiten auf Rang vier. Tobias Arenz überzeugt mit Tor und Vorlage.

Der SV Oberzissen ist und bleibt auf dem heimischen Rasen im Brohltal eine Macht in der Fußball-Bezirksliga Mitte. Am Sonntagnachmittag bezwang das Team von Trainer Eike Mund die SG Liebshausen/Mörschbach/Argenthal mit 2:0 (0:0) und sicherte sich somit nicht nur den sechsten Heimsieg der Saison, sondern bleibt damit zu Hause auch weiter ohne Niederlage.







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