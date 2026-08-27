SVO heimstark, Koblenz obenauf Oberzissen will Anadolu abfertigen und dann zur Kirmes Lutz Klattenberg, Jan Müller 27.08.2026, 13:58 Uhr

i Jordi Frohn (grünes Trikot) und der SV Oberzissen erwarten am Freitagabend Anadolu Koblenz. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

In der Fußball-Bezirksliga Mitte trifft Oberzissen auf Anadolu Koblenz. Nach Anadolus beeindruckendem 7:0-Sieg wird ein spannendes Duell erwartet. Wird die heimstarke Mannschaft den Favoriten stoppen?

Bereits am Freitagabend (20.15 Uhr) empfängt der SV Oberzissen in der Fußball-Bezirksliga Mitte Anadolu Koblenz – und das aus gutem Grund: Denn mit der Partie gegen die Rhein-Mosel-Städter läutet der SVO das heimische Kirmeswochenende ein. Nach der abgebrochenen Begegnung bei Aufsteiger SV Binningen hofft Oberzissens Trainer Eike Mund gegen starke Gäste dennoch auf einen Heimerfolg, um nicht mit leeren Händen auf der Kirmes aufzulaufen.







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